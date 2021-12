Olen väga õnnelik - perre on saabumas pisike metshaldjas! Lapseootele jäämine on meile iga kord nii lihtne. Tänapäeval on see suur õnn ja olen lõpmatult tänulik oma kehale - see, mida ta oskab, on ju ime. Elu on praegu mõnus, beebi on seitsmendat kuud kõhus ja minul on lihtsalt olemiseks veel piisavalt aega. Jesper (Jesper Parve, Mari elukaaslane - toim.) on ka hästi toetav, käib ja nunnutab, muudkui imestab, kui ilusaks läheb lapseootel naine. Olen sellega muidugi nõus. Saan ju endale praegu uhked kurvid ja puha, aga pigem on see siiski õnneliku naise olemus, mis kütkestavana paistab.

Meie suhte praeguse hetke