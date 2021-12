SUUR ÜLEVAADE | Õnneliku abielu nõuanded, suur comeback ja nii mõnigi paljastatud saladus. Need olid Anne & Stiili 2021. aasta kaanelood

Ühest küljest on aasta ju nii pikk aeg. Eriti, kui mõelda, kus olid jaanuarikuu alguses ja kui palju on tänaseks muutunud. Ehk oled leidnud mõne uue sõbra? Ehk hoopis kaotanud? Äkki õnnestus sulgi sarnaselt mulle sõrmus sõrme saada? Või võtsid lõpuks ometi karjäärialaselt vastu mõne tähtsa otsuse? Kõik see võib ühe aasta jooksul juhtuda.

Loodetavasti on Anne & Stiil sinuga terve aasta jooksul kaasas käinud, sest meil on olnud jagada nii mõndagi. Alustades kasvõi kõigist neist erilistest naistest, kes on 12 kuu jooksul Anne & Stiili kaant kaunistanud ning meiega oma lugusid jaganud. Äkki on sul mõni neist veel lugemata? Siis on selleks praegu parim aeg.