Üllatav põhjus, miks USA esileedid ei saa kanda rõivaid, mida müüakse tavalistes rõivapoodides

Kui president ja esileedi asusid külalisi tervitama, sai selgeks, et just see sama Oscar de la Renta kleit oli teiste naiste hulgas samuti populaarne valik. “Parasjagu toimub kätlemine, kui märkame, et vähemalt kaks, võib-olla isegi kolm naist kannavad sama kleiti,” räägib McBride.