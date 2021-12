FOTOD | Kuhu kammida soengu seitel? Praegune trend soosib just seda

Ilutoimetajad usuvad, et kõige lihtsam viis oma soengule volüümi lisada, on kammida juuksed ühele küljele. Samal ajal on üks kõige elegantsemaid ja klassikalisemaid stiile kammida seitel täpselt pealae keskele. Kui viimast eelistasid mõnda aega pigem Z-generatsiooni liikmed, siis nüüd on selle ideega kaasa minemas ka neist vanemad ilugurmaanid.