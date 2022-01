Nahahoolduses on ilma tegemas holistiline looduskosmeetika

Antroposoofia on vaimne, Euroopa juurtega maailmanägemus, mis on nüüdseks leidnud oma kindla koha kõikjal maailmas. Vähesed teavad aga, et anroposoofiale andis sajand tagasi nime ja sõnastas selle Weleda asutaja Rudolf Steiner, kes tõlkis oma kaubamärgi nime kui ‘inimtarkust’. Nii ongi kõik Steineri loodud Weleda tooted mõeldud toetama inimeste isiklikku arengut: need säilitavad, edendavad ja taastavad inimeste tervist ning aitavad saavutada füüsilist heaolu ja tasakaalustatud elustiili.