FOTOD | Ženja Fokin jagab pühadeks inspiratsiooni: kui naisel on litritega kleit, siis...

Et jagada saabuvateks pühadeks inspiratsiooni, võttis Fokin vastu väljakutse sobitada omavahel pidulikku ja klassikalist stiili ning ka sportlikumat väljanägemist tänapäevase funktsionaalse tehnoloogiaga. Modellideks kehastunud Tabasalu Gümnaasiumi õpilasnõustaja ning tuntud sisulooja Liis Velsker koos modelli Karl-Lennart Meriga näitasid Fokini valitud stiilidega, kuidas selleks pühaks igale maitsele midagi sobivat leida.

Aeglane tarbimine ja aeglane mood

Kui vaadata praeguseid üldisi trende, on Fokini sõnul fookuses igapäevane harjumuspärasus ning aeglane tarbimine, kus rutiin ja rahulik tempo on hoopis tunnustus, mitte solvang. “Pigem on teemaks igaühe enda jaoks välja kujunenud lemmikesemed ja fookus asjade kandmisel seestpoolt väljapoole — ehk nende kandmine mitte teiste, vaid enda jaoks ning nii, et riietus oleks samal ajal mugav, hea, soe ja funktsionaalne,” kirjeldab ta keskendumist pragmaatikale ja fookuse nihkumist pidevalt uuenevalt kiirmoelt hoopis kestvamale.

“Eriti meie kliimas on näiteks talvejope ikkagi kaitseks külma eest ja pole mõtet keskenduda sellele, kuidas see taljesse istub või kas on õlgadest paras. Soovitan selliste valikute puhul lähtuda alati põhimõttest, et riietus võimaldaks liikuda ning ei häiriks seljas. Meil on elus niigi palju ebamugavaid olukordi — pole mõtet neid ebamugava riietuse valimisega veel keerulisemaks teha,” selgitab Fokin, kelle sõnul on taoline moesuund saanud palju inspiratsiooni just tehnoloogia arengust ja uute nutikate lahenduste üha suuremast funktsionaalsusest.

Otsusta, millel soovid hoida tähelepanu