Oled juba 15 minutit peale hommikusööki taas näljane? See võib olla põhjuseks

Meie aju on alati trikke teinud ja tuleb välja, et isegi söögikorrad pole kaitstud. Uuringus oli 26 osalejat, kes uskusid söövat kahe ja nelja munaga omeltti kahel erineval korral. Siiski, kõik omletid olid alati valmistatud kolme munaga. Need osalejad, kes uskusid söövat kahe munaga omeltti, tundsid näljatunnet ja tarbisid päeva jooksul rohkem kaloreid kui need, kes sõid enda arvates nelja munaga omletti.