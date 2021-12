Piret Kalda testib: seda toodet kasutan küll edaspidi mitu korda päevas!

VIINAMARJASEEMNEEKSTRAKT on üks looduslik antioksüdant, millel on ka põletikuvastane toime, aga veel olulisemalt aitab ta stimuleerida kollegeeni tootmist.

NIATSIINAMIID on samuti antioksüdant nagu C-vitamiin, aga ta pärineb hoopiski B-vitamiini grupist. Tema kõige olulisem omadus on vähendada veekadu nahas, mistõttu püsib nahk selle abil siledam ja pringim.

PEPTIIDID on väikesed sidusmolekulid, mis vahetavad omavahel infot vere kaudu ja annavad teistele peptiididele teada, kus meie nahk kõige rohkem tuge ja abi vajab. Nad on võimelised stimuleerima naha kollageeni tootmist ja parandama naha üldist tekstuuri.

HÜALUROONHAPE on aine, mida leidub kõigi meie kehades ning mis hoiab meie koed ja rakud niisked ja elastsed. Kui seda kehas vähemaks jääb, tekitab see naha kuivust, mistõttu on hüaluroonhape eriti hea kuiva ja elutu naha turgutamiseks.

C-VITAMIIN on tugev antioksüdant, mis tähendab, et see kaitseb nahka vabade radikaalide eest. Vabad radikaalid on need ebastabiilsed hapnikumolekulid, mis meie nahka lagundavad ja tekitavadki kortsukesi. Kõige tugevamalt vajame C-vitamiini kaitset just päikesekahjustuste eest.

RETINOOL on A-vitamiini ühend, mida kasutatakse kreemides paikselt, et aidata parandada päikese kahjustatud nahka ning vähendada peeneid jooni ja kortse.

Kui seerum on nahale kantud, siis võiks lasta tal 3–5 minutit rahulikult imenduda, enne kui kreemi peale hakkame kandma. Hoia nägu samal ajal üsna pingevabalt, et toode jõuaks ühtlaselt sügavamatesse ja kriitilisematesse kortsupõhjadesse. Kanna kreem näole ja kaelale kergelt tupsutades-patsutades. Selliselt ei liiguta me seerumit paigast.

Selleks, et vananemisvastased tooted ka töötaksid, peaksime neid kindlasti kasutama igapäevaselt ja õigesti. Küsi julgelt nõu oma kosmeetikult ja tootespetsialistidelt ning võimalusel katseta ühte toodet korraga, siis tead, kas see konkreetne ka töötab või mitte.

Marianne Peep, Buduaar Meedia müügijuht



Biotopix Specific Crow’s Feet

Silmaümbruse kortse on mul minimaalselt, üks korts ilmub välja, kui end aeg-ajalt meigin. Biotopixi silmaümbruskreemi kasutades märkasin, et see üks kortsuke jääb meigi all nähtamatuks ja sinna ei teki päeva lõpuks ka meigikogunemist. Aga otsustasin katsetada silmaümbrusekreemi otsaees, kus mul on kaks õrna kriipsu ning selle kreemiga on otsaesine tõesti sile ja pinguldatud.

Biotopix Specific Replumping Lip Balm

Biotopixi huulepalsam on igapäevaseks kasutamiseks parim toode, kuna muudab minu kuivad ja sinakad huuled ilusaks roosaks ning hoiab nad pikalt niisutatuna. Kui soovid kasutada huulepulka, siis kõigepealt lase Biotopixi huulepalsamil natukene imenduda ja toimima hakata ning seejärel värvi huuled ära. Märkasin, et siis on huuled palju täidlasemad ja püsivad kauem värvitud. Eriti meeldib mulle see mõnus kihisev tunne huultel.

Biotopix Specific noorendav kätekreem

Minu jaoks kõige tähtsam asi on, et kätekreem peab imenduma kiirelt ega tohi jääda rasvane. Biotopixi kätekreem ongi ideaalne! Mulle meeldib kreemitada enda käsi õhtul enne magamaminekut, et siis hommikul ärgata pehmete, siledate ja siidiste kätega. Biotopixi kätekreemiga märkasin, et ma ei peagi oma käsi enam igal õhtul kreemitama, piisab, kui teha seda 2–3 päeva tagant. Sellel kätekreemil on ka väga meeldiv ja õrn lõhn.