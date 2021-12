Kõik me teame, et pole olemas universaalset kinki, mis meeldiks absoluutselt igaühele, ja seepärast võiks kingitust valima minnes kingisaajat kasvõi vähekenegi teada. Teada tema eelistusi, huvisid ja hobisid ning mõelda sealt edasi ja võimalusel ka uurida, millised on inimese enda soovid, või välistada vähemalt asjad, mis tal juba olemas on.

Parimad kingid on teadupärast niisugused, mida