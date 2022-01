2022. aastal viid endale antud lubadused 100% ellu? Jah, kui kasutad seda 4-sammulist plaani

Kui soovid viia alanud aastal ellu oma kõige suuremad eesmärgid, alusta vaimse ümberkorraldamisega neis neljas võtmevaldkonnas: su suhted teiste inimestega, su suhe su praeguse elukorraldusega, su suhe ajaga ja su suhe iseendaga. Sellist nõuannet jagab kogenud coach Wendy Capland suurtele ettevõtetele nagu IBM ja Bank of America.

Capland on bestselleri “Your Next Bold Move” autor ja ta näeb, et sageli takistavad just need nimetatud neli võtmevaldkonda inimestel oma eesmärkideni jõudmist. “Need on neli asja, mis kõige rohkem ette tulevad, mis takistavad sind unistamast, mis takistavad, et mõtleksid, et miski on või pole sinu jaoks võimalik. Need lihtsalt takistavad sind su teekonndal,” ütleb ta.

Seega, võta kuulda Caplandi nõuandeid: