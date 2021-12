Roman Zastserinski tuleproov: millised meeste ilutooted töötavad?

See valik üllatas mind ja samal ajal kurvastas ka veidi, sest mul võttis tervelt kuu aega, et kasvatada kaks sentimeetrit habet. Rubenil õnnestus see aga veel halvemini. Tal kasvas „habe” ainult huulte peal, kuid ta oli sihikindel ja pesigi neid vuntse selle moodsa uue šampooniga. Pean tunnistama, et šampoon tegi mu habeme palju pehmemaks ja hästi lõhnavaks, samuti juuksed, sest otsustasin oma eksperimendis minna natukene kaugemale. Kindel tulemus, sest tehtud Saksamaal. Fantastisch!

Pehme näonaha saladus

Douglas Men After Shave palsam

Nüüd oli minu habemest ja Rubeni vuntsist küll kasu. Oli, mida maha ajada! Meie geneetika ei lase liigselt mehelikke karvu näkku kasvada. Seda peab aga ütlema küll, et palsam tegi naha mõnusalt pehmeks ja läikivaks. See oli kindlasti palju parem kui minu „7 in 1” šampoon, millega saab ka nõusid ja autot pesta! Soovitan!

Silmanähtavad tulemused juba esimese nädalaga

Douglas Men vananemisvastane näokreem

Nagu enamik mehi, ei vaata ma ennast väga tähelepanelikult peeglist, nii et ma täpselt ei teadnud, kui palju kortse mul enne selle kreemi kasutamist näos oli. Ausalt öeldes oli see üldse esimene kord, kui kasutasin kreemi näol, välja arvatud mingid ekstreemsed situatsioonid. Kreem tundus pehme ja õrn. See, et ta on valmistatud Prantsusmaal, andis mulle ka rohkem kindlustunnet. Juba nädala pärast nägi mu näonahk tõepoolest palju parem välja. Ka Ruben ja mu naine kinnitasid seda. C'est magnifique!

Tõeline hellitus näonahale

Douglas Men näogeel

Toode oli väga sarnane sama sarja vananemisvastase kreemiga. Aga see on siiski geel, mitte kreem. Kartsin, et hellitan oma näonaha täiesti ära. Aga oli küll mõnus näole geeli määrida ja efekt oli ka täiesti olemas. Isegi Rubeni näonahal oli muudatusi näha. See oli nii pehme ja sile.

Poja suur lemmik

Douglas for Men 48h with Marine Minerals, Sport pihustatav deodorant