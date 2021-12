FOTOD | Soovid jõulupeoks kauni soengu teha, aga kohevust on liiga vähe? Siis vali üks neist stiilidest

Iga naine, keda on õnnistatud paksude ja volüümikate juustega, peaks olema tänulik, sest neil, kel nii hästi läinud ei ole, on palju tööd, et saavutada sama kaunis tulemus. Õnneks on olemas mõned stiilid, mis toimivad paremini.