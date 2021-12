Rolf soovitab külla­tuleku ajastada sedasi, et näeks kodu nii päeval kui ka pimedamal ajal. “Olen püüdnud siia sisse tuua hästi erinevat valgust, et oleks võimalikult palju meeleolu tekitamise variante,” lausub ta. Autosõit Tallinnast Rõuge valda kestab umbes kolm ja pool tundi, ent Rolf jagab psühholoogilist nippi, mida kasutab ise teekonna pikkuse mahen­damiseks. Ta poolitab sõidu mõttes kaheks: Tartuni, seal tekib tunne, et oled peaaegu kohal, ja edasi.

Kõik see valgus

Madal talvevalgus rändab mööda maja, päikesekiir peatub ukseavas. Rolf paneb seda kohe tähele ja hüüab fotograafi hetke jäädvustama. Tunnike hiljem, pärastlõunal, on maakohas täiesti pime. Nüüd saabki näha, mida Rolf mõtles, kui ütles, et on mänginud valguse peale.