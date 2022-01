FOTOD | Moeportaal ennustab: just selle brändi käekotid on 2022. aastal ülimenukad

Moeportaali WhoWhatWear eksperdid ütlevad, et mitte ükski disainerkottide kollektsioon ei ole täiuslik, kui sealt puudub Saint Laurenti käekott. Tegemist on klassikuga, täpselt samamoodi nagu mõni populaarne Chaneli, Hermès, Celine'i ja Diori toode, mistõttu tasuks uut käekotti soetades just YSL-i logoga ehitud versioonide vahel valida.