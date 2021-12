„Seksuaalne ahistamine on minu jaoks mulle osutatud tähelepanu, mis mind häirib ja on mulle ebameeldiv ning mis on intensiivne ja järjepidev,“ on defineerib Liisi (40) seksuaalset ahistamist. See on ka ilmselt kõige rohkem kuuldud selgitus, kuid sel on palju varjundeid. Ta jätkab: „Ahistamine on ka minu tegevuste salajane jälgimine, minu telefonis sorimine ja meilide lugemine ehk siis minu privaatsuse rikkumine.“

Liis ütleb, et ta on kogenud seksuaalset ahistamist: „Elasin oma elukaaslasega pikalt koos. Õnneks saan nüüd öelda, oli tegemist oli siiski kaugsuhtega ja me ei pidanud temaga palju nägema. Ta oli agressiivne.“