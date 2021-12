TOP 10 | Ihualasti Heidi Hanso, Epp Kärsini suuseksikoolitus ja Lenna pulmarõivad. Need olid 2021. aastal Anne & Stiili veebis kõige loetumad lood

12 kuu sisse mahub väga palju suuri uudiseid ja jagatud lugusid. Mõned neist on aga sellised, mis puudutavad keskmisest rohkemate inimeste südameid, või köidavad oma värskusega. Seetõttu on neid ka teistest palju enam loetud. Need olid 2021. aastal Anne & Stiili veebis kõige populaarsemad lood.