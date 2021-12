ÜLESKUTSE | Anne & Stiil selgitab välja aasta parimad ilutooted! Vali oma lemmik ja võida ihaldusväärsed auhinnad

Anne & Stiili Ilulemmikute konkurss on vanim ilutoodete konkurss Eestis, mis toimub alates 2010. aastast. Konkursi eesmärk on valida eelmisel aastal turule jõudnud ilutoodete seast parimad tooted ning tunnustada neid Ilulemmikute märgisega.

„Anne & Stiili Ilulemmikute märgisega toodet eelistades võib tarbija olla kindel, et tegemist on mitmekülgse žürii poolt omal nahal äraproovitud ja kõrgelt hinnatud ilutootega, mille toimes võib tõesti kindel olla. See on kvaliteedimärgis, mis suunab inimese ilutoodete lookas lettidelt tegema teadlikku ja kindlat valikut juba kümnendat aastat järjest,” kommenteeris Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik.