Andeksandmine pärast lahkuminekut: Kuidas leida jõudu, et edasi liikuda?

“Andestamine võib olla väga väljakutsete rohke, eriti, kui haavad on väga sügavad,” selgitab Leckie portaalis Elite Daily. Sellegipoolest tuleb see sulle kasuks ja seda just juhul, kui lahkuminek oli ebameeldiv. Vaid nii on sul võimalik päriselt see raskus õlgadelt heita. “Ära lase sel üüri maksmata oma peas elada.”

Raamatu “Breakup Bootcamp — The Science of Rewiring Your Heart” autori Amy Chani sõnul saab eksile andestamine alguse sellest, et oskad iseendale kaasa tunda. “Kui sa ei tunne endale kaasa, on väga raske teisele inimesele kaasa tunda,” ütleb ta. “Ja kaastunne on oluline andestamise koostisosa.”