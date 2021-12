EI igavale ja imalale! Mida siis ikkagi meestele jõuludeks kinkida?

Eesti mehed üldiselt ei kanna aksessuaare. Kui üldse, siis on selleks enamasti just käekell. Kuid seegi peab olema selline, mis peegeldab härra tõelist olemust ja kestab vähemalt sama kaua kui ta ise.

Eesti oma käekellad AEGAON on pakkunud meile vankumatult jõulist ja stiilset disaini juba üheksa aastat. AEGAON-i stiiliks ongi just minimalistlik ja jõuline disain, mis on samas eristuv ja silmatorkav. Valik on muidugi seinast seina – on selliseid, millest pole võimalik mööda vaadata, ja ka selliseid, mis sobivad tagasihoidlikumale persoonile.

Kvaliteet ei jää ammugi enam alla tuntud Šveitsi nimedele. Kriimustuskindel safiirklaas ja hämmastav 10 ATM veekindlus ühel premium-hinnaklassi disainkäekellal on näitajad, mis on tõstnud AEGAON-i lugupeetud tegijaks teiste kõrvale. Ilma igasuguse naljata – paljude Eesti meeste jaoks on AEGAON kõige esimene käekell üldse, mis ei pruugi jääda ka viimaseks.

Kui vajad valiku tegemisel abi, siis tea, et nende asjatundlikku ja sõbralikku teenindust on hinnatud üheks parimaks. Jaluta sisse AEGAON-i esindusse või võta ühendust, räägi härrast pisut lähemalt või näita pilti ja 90% tõenäosusega panevad nad täppi. Kui ei, saab hiljem kella ümber vahetada.

Käimasoleva sooduskampaania raames jäävad hinnad vahemikku 232–632 eurot ja võimalus on tutvuda ka erinevate järelmaksuvõimalustega.

Midagi kohvisõbrale – LOCA keraamiline kohvifilter

See on kingitus, mis rõõmustab kindla peale igat väiksemat või suuremat kohvigurmaani, aga võib teha kohvisõbrad neistki, kes pole seni sellest joogist suurt lugu pidanud. Kuidas?

Kivifilter LOCA on uus ja ainulaadne kohvifilter Jaapanist, mis muudab ka kõige mustema kohvi nauditavalt puhtaks ja tervislikumaks. Kõik teavad, et must kohv on kibe – kuid ta ei pea seda olema, vähemalt enam mitte.