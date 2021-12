Pühadeajal ei saa üle ega ümber lookas jõululauast — kuidas teha häid valikuid?

Kivistik selgitab, et mida raskemaid ja suhkrusemaid toite tarbid, seda suurem on tõenäosus, et koged pärastlõunal energiataseme järsku langust. Põhjuseks on asjaolu, et sellised toidud koormavad seedesüsteemi ja vajavad palju energiat.

Ta soovitab süüa kõiki