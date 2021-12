Meeri, mu Meeri!

Uus aastaring on algamas ja inimeste ootused on uhked: rohkem raha, ilusam keha, pandeemia ja keskkonnakriisi lõpp. Minu suurimaks sooviks on veel mõned tiirud ümber päikese koos kullast kallima vanaemaga ja et juttu jätkuks kauemaks.