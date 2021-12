REISIFOTOD | "Miks ma varem pole sinna city break ’ile läinud?!" Neli päeva Vilniuses mööduvad ootamatult elamusterohkelt

Oktoobri algus, 2021. Suvi oma puhkuse ja ajutise koroona­vabadusega on lõplikult möödas, aga midagi kripeldab. Kuna juba teist sügist järjest suuremaid reisi­plaane teha ei tihka, siis… Kuhugi lähedale võiks korraks ikka minna. Miks mitte Leetu! See on piisavalt lähedal, aga parajalt kaugel. Koroona­numbrid umbes samad mis Eestis. Pealegi olen varem Vilniusest ja üldse Leedust vaid läbi sõitnud, olles tegelikult teel kuhugi mujale.

Niisiis, mul oli Vilniuse ja selle lähiümbruse avastamiseks neli päeva. Liiga vähe, et veeta tunde Lux Expressis… Lennu­aegu otsides selgus, et otse­lende Vilniusesse ei toimu, seega otsustasin minna AirBalticuga läbi Riia ja tagasi tulles läbi Helsingi. Lennata 25 minutit ja siis veel mõni­kümmend minutit… igatahes etem kui veeta tunde maanteel. Muide, Leedus on kolm rahvus­vahelist lennujaama: Vilniuse kõrval ka Kaunases ja Palangas.

Linnapuhkuse tunne hakkas juba lennukile sättides kohale jõudma. Alles hiljem sain teada, et Vilnius ei jää mitte millegi poolest alla mistahes Euroopa pealinnale. Miks ma varem pole sinna city break’ile läinud?!