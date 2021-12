Lapsepõlves ema juurest põgenenud naine: sünnipäevi ei tähistatud meie peres kunagi, küll aga peeti ema alkohoolikutest meeste omasid

Tööalaselt olen hästi domineeriv, võin astuda üle teiste, et oma eesmärke saavutada. Ja tihti ma need ka saavutan. Olen tüüp, kes läheb läbi tule ja vee, kui vaja. See võib karjäärile kaasa aidata, aga inimsuhetes ei pruugi see olla parim võti, mõistan nüüd. Olen olnud suhetes võitleja. Kui mul on olnud tunne, et mind hakatakse ründama, siis olen tihti ise esimesena rünnanud. Olen viis aastat näinud vaeva, et seda külge endas ümber arendada ja nüüd kolleegid juba ütlevad, et ma olen muutunud.

Varem arvasin, et olen seepärast justkui halb inimene, aga tegelikult olen eriline inimene. Isiksusetestidest olen saanud teada, et minusuguseid on maailmas vaid viis protsenti. Praegu täiskasvanuna, olles endaga aastaid tööd teinud, saan ma aru, et ei pea olema kogu aeg valvel või hirmul. Ma ei vaja enam seda olekut oma ellu. Olen hakanud inimestelt rohkem küsimusi küsima, et mõista, mida minult oodatakse, mitte ei eelda enam alati, et mind tahetakse rünnata. Mind on kogu elu saatnud varjatud ebakindlus, et minult oodatakse rohkem kui ma suudan anda. Tihti on see aga hoopis mu enda peas kinni.