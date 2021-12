Paljastame pohmellihäki! Eksperdid avaldavad, millised sümptomid avalduvad peale su lemmikjoogi joomist

Loe edasi ja saad teada, kui tugevat pohmakat veel mõned populaarsed joogid põhjustavad ja miks.

Tumedad joogid: lihasvalu ja iiveldus

Näiteks tumeda rummi ja viski, punase veini ja brändi kääritamisprotsessi ajal tekivad kõrvalsaadused, mille tagajärjel võib pohmell olla pikem, sest lisaks alkoholile peab organism ka neid aineid lõhustama. Nende tagajärjel tekib aga keskmisest ebameeldivam peavalu, lihasvalu ja iiveldus.

Punane vein: peavalu

Võimalik, et oled peale punase veini joomist kogenud vastikut peavalu ja iiveldust ning seda põhjusega. Seda türamiini ja histamiini tõttu, mida tumedamad veinid sisaldavad. Kui tegemist on su lemmikjoogiga, proovi eelistada orgaanilisi variante ja pidada kogustega piiri.

Hõõgvein: uimasus, värinad ja väsimus

Kuigi hõõgveinid sisaldavad üldiselt vähem alkoholi, siis ületarvitamisel põhjustab joogis sisalduv suhkur järgmisel päeval peavalu. Samuti võib esineda uimasust, värinaid ja väsimust.

Võtmereegel on, et mida vähem joogid suhkruid sisaldavad, seda parem on. Näiteks veinidest tasub eelistada kuivemaid variante või šampanjat, aga neidki mõõdukas koguses.

Liiga palju ükskõik, millist alkoholi: janu

Kui alkohol jõuab inimese vereringesse, pärsib see vasopressiini tootmist, mis ütleb neerudele, et neil tuleb organismis vett kinni hoida. Ilma selleta suundub vesi otse põide (seetõttu käidki alkoholi tarvitades nii sageli tualetis) ja nii tekibki janu. Sellele järgnev peavalu on keha reaktsioon vedelikukaotusele ning kaasnev iiveldus ja energiapuudus vastus madalale veresuhkru tasemele ning kehale vajalike mineraalide ja elektrolüüdide puudusele. Mida rohkem alkoholi tarvitad, seda tugevamalt tagajärgi tajud ja seda kauem kulub ka aega taastumisele.

Tekiila: kui tarbid mõõdukalt, siis pohmelli ei teki