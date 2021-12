Generatsioonide põhjal sildistamine on osa tänapäevast. Aga kas stereotüübid peavad paika? Anname sõna eri põlvkondade esindajatele ja räägime kõigest elulisest.

Z-generatsioon: õpilane Iris Truss (17)

Y-generatsioon (millenniaal): ajakirjanik Mari Skuin (36)

X-generatsioon: logistikateenuste müügijuht Merje Einmann (53)

Alustuseks: mis teeb su põlvkonna eriliseks? Mida hindad endast nooremate/vanemate põlvkondade puhul?

Iris Truss: Kindlasti nutimaailm. See on kõige suurem erinevus. Eriti noorem osa Z-generatsioonist on kasvanud nii, et telefon on juba lapsest saati pihus, ja mitte ainult nupukas, vaid iPhone. Seetõttu on meil palju avaram maailmapilt, sest kogu maailm on sõrmepuudutuse kaugusel. Samas oleme informatsiooniga ülekoormatud.

Z-generatsiooni esindajad ei taha olla liiga tavapärased, vaid neile läheb korda nende stiil ja iseloom. Kõik tahavad olla natukene omamoodi ja nišš, millegagi välja paista. Meie maailm ei ole enam nii copy-paste nagu varem.