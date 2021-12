Mari on pariis­lannade seas populaarse ripsme­salongide brändi Les Cils de Marie omanik ja ta õpetab naistele üle maailma popu­laarsust koguvat näoteipimist ja näofitnessi. Iluvaldkonda jõudis ta sisetunnet järgides. “Kõik suunad tulevad moest ja tajun hästi trende. Praegu huvitu­takse sisemisest ja välimisest ilust; ka mind ennast huvitab see rohkem kui näiteks šoppa­mine. Sain aru, et see on perspektiivikas.”

Naine on viimased 12 aastat veetnud peamiselt Pariisis, kuhu ta sattus Erasmuse stipendiumiga esmalt Tallinna prantsuse lütseumis, hiljem TTÜs majandust õppides. “Minu elumuutev hetk oligi siis, kui läksin