Epp Kärsin selgitab, mis vahe on õnnelikul ja õnnetul suhtel: kui oled vales suhtes, siis...

Epp rääkis, et igaüks tuleb siia maailma erinevate hingekogemustega. Mõni tuleb kogema hästi palju erinevaid suhteid ja see teebki teda õnnelikuks.

“Ühel koolitusel tunnistas üks mees, et tal on nelja erineva naisega paralleelsuhe. Ühega on intellektuaalne tasand, teisega füüsiline meeldivus, kolmandaga seksivad nagu vanajumalad ja neljandaga teevad koos sporti. Ta ütles, et ühes naises ei olegi võimalik leida kõiki neid tasandeid,” tõi ta näite.

Epp ise arvab, et kui inimene ise ja need, kes on temaga samas armastuse avaldamise ruumis, on õnnelikud ning keegi ei tunne, et talle tehakse liiga, siis see suhe toimib ja kõik on läbi selle paremad inimesed. Aga kui need inimesed on kurvad ja ei kanna seda energiat enda sees, teeb see pigem õnnetuks.

Epp soovib, et kõigil inimestel oleks rohkem julgust olla iseenda suhtes aus ja me ei pea meeldima mitte teistele, vaid iseendale.

Kontakt südame ja mõistuse vahel

Et luua kontakt südame ja mõistuse vahel, on Epu sõnul kõige tähtsam vaikus ja vaikuses olemine. Inimesed ei oska olla vaikuses. Kõik mängib taustaks, telefon, raadio, telekas, Internet, uudised. Sinu kontakt iseendaga saab alguse vaikusest.

Kindlasti on väga kasuks mediteerimine, looduses käimine. “Kui palju kordi ma olen võtnud teki ja sõitnud kuskile mere äärde, olnudki lihtsalt vaikuses. Mulle meeldib vaikus. Vaikuses tulevad kõik asjad üles, mida ma olen kiires elutempos enda jaoks kokku pakkinud ja pole aega olnud tegeleda. Vaikuses kerkivad need pinnale ja ma tunnetan , milliseid emotsioone see minus tekitab ning lahendused tulevad kerguses,” toob ta näite endast.

Paarisuhe on kergus

Epp usub, et paarisuhe ei ole raske hambad ristis töö tegemine. Paarisuhe on kergus. Iga päev on selline tunne, et sa oled armunud.

“Ärge öelge, et armumine on kolm-neli aastat ja see läheb üle. Ei! Suhtes peaksid kokku saama ühesugused põhiväärtused ja maailmavaated, sobima peaks emotsionaalselt, intellektuaalselt ja seksuaalselt. Aastatega läheb suhe ainult paremaks,” kinnitas ta.

Epp on kindel, et kui on kaks õiget inimest koos, läheb elu nii lihtsalt suurte sammudega. Elu toimib justkui nagu imeväel. Kui sa oled vales suhtes, siis ajabki üks häda teist taga.