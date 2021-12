See on õige veetemperatuur, millega juukseid pesta, et need püsiksid terved ja kauni väljanägemisega

Pesta ei tohiks ei liiga kuuma ega külma veega. Veetemperatuur võiks olla käesoe, leige, et avada juukse kutiikulad. Sel viisil saavad juuksed aktiivaineid paremini omastada juuksehooldustoodetest.

Šampooni võiks kasutada 1-2 pumbatäit. Kellele aga meeldib pesta jaheda veega, võiks seda teha pesu lõpus, pärast palsami ja maski kasutamist.

Külm vesi sulgeb taas kutiikulad. Kui juukse kutiikulad on suletud, on juuksed siledad, läikivad ja kahuvabad, sest nii säilitavad juuksed enda niiskuse ja niisutatuse.

Kuidas juukseid õigesti pesta?

Ilmselt paljud meist on näinud, kuidas reklaamides šampooni peanahal ringitades vahtu hõõrutakse, kuid selline puhastamisviis ei ole kuigi hea, eriti kui on kergesti pusasse minevad juuksed. Juukseid tuleks pesta sirgete liigutustega küljelt küljele, kuklapiirkonnas üles-alla, kui on pikemad juuksed. Nii ei tekita me endale pesemise ajal juurde pusasid.

Oluline on ka meeles pidada seda, et juuksed on kõige mustemad just peanaha juures. Pesemise ajal tuleks pesta ainult peanahka, vaht jõuab juukseotstesse duši all olles nii või teisiti ja eraldi juukseotsi ei ole soovitatav pesta. Šampooni välja loputades puutuvad kõik juukseosad šampooniga kokku.

Mida kindlasti arvesse võtta, kui eelistad kasutada looduslikke tooteid?

Nahk, sealhulgas peanahk on väga aeglane organ ja see reageerib muutustele üsna aeglaselt. Kui vahetad juuksetooteid, anna peanahale ja juustele aega harjumiseks uute toodetega enne, kui teed esimesi järeldusi.

Looduslikud šampoonid sisaldavad taimseid koostisosi, mis on nahasõbralikud ning mis toidavad peanahka ja juuksefoliikiume, aidates kaasa tervemate ja säravamate juuste loomisele. Väga tihti unustame, et kõik šampoonid, palsamid, maskid jms, mida me duši all kasutades maha loputame ning kanalisatsioonni uhume, jõuavad meie ökosüsteemi. Looduslik ja puhta koostisega šampoon on igal juhul ka keskkonnale parem!