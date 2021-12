Eestit vallutab elustiilitrend, mis lubab paremat tervist ja edukamat karjääri. Biohäkkimise harrastajad selgitavad, miks ja kuidas

Biohäkkimisest on viimastel aastatel räägitud aina enam ja kes pole teemasse süüvinud, arvab ilmselt, et tegemist on millegi eriti keerulisega. Tege­likult pole see midagi täiesti uut, vaid keha ja vaimu turgutamine ning tasakaalustamine. Et toitumise ja muu elustiili kaudu oma füüsilist ja vaimset vormi parandada, tuleb teha koostööd nii teaduse, tehnoloogia kui ka loodusega.

Kõik me oleme biohäkkerid



Eesti üks populaarsemaid biohäkkimise harrastajaid Siim Land (27), kellel on Instagramis üle 112 000 ja Youtube’is üle 120 000 jälgija, on tegelenud oma bio­häkkimisega juba kaheksa aastat. “Enne seda tegin lihtsalt trenni ja olin heas vormis, aga soovisin ka teisi eluaspekte parandada ja nii jõudsingi biohäkkimiseni,” jagab ta.

Biohäkkimine pärineb tema sõnul 1990ndate trans­humanismi autorite ideest. “Esmane idee on teisenenud ja tänapäeval kujutab see endast keha mõjutamist bioloogilisel teel,” räägib biohäkker. Selleks võib olla kasvõi kofeiini tarbimine hommikuti, et tõsta organismi energiataset, või suplemine jääkülmas vees, et tugevdada immuunsüsteemi.

Siim Landi sõnul on ini­mesed alati mingil määral biohäkkerid olnud.