Vaata, mida Sofia Rubina iseendale jõuludeks kinkis!

See mask meeldis mulle väga! Tundsin ennast nagu väike laps! See on kindlasti kõige ägedam mask, mida olen kasutanud. Alguses natukene kipitas, aga pärast oli mõnus jahutav efekt. Toodet peaks väga peenikese kihina nahale kandma, muidu on seda lihtsalt raskem eemaldada. Komplektis on ka mõnus väike pintsel. Lisaks on sellel tootel ka väga hea lõhn. Nahk oli pärast kasutamist mõnusalt prink ja värskelt niisutatud ning meeleolu kuidagi eriti ülev.

Ideaalne näokreem





Väga niisutav ja mõnus kreem. Selle toime on tunda juba esimesest kasutuskorrast. Eriti meeldib, et kuigi kreem niisutab tuntavalt, siis ei jäta see näonahka läikima, nagu paljud tugevalt niisutavad tooted seda teevad. Mulle sobib see kui valatult. Kui otsa saab, ostan kindlasti uue.

Kvaliteeti on igas grammis tunda





Veel üks toode, mille puhul soovin, et see ei saaks kunagi otsa. See on samuti mu uus lemmik. Savimask on nahal nii mõnus ja annab väga hea tulemuse. Kvaliteeti on igas grammis tunda.

Silmapaistev omasuguste seas





Laineril on ülipeen ots, mis on natuke viltu. Sellist polnud ma veel kunagi varem kasutanud. Kui aga kasutama hakkasin, siis sain aru, kui mugav see on. Sain sellega hõlpsasti teha nii peenema kui ka paksema lainerijoone. Hea on ka see, et värv kuivab väga kiiresti.

Tervisliku ja veatu jume saladus





Ka selle tootega ei läinud ma alt. Mõnusa katvusega ja hea konsistentsiga jumestuskreem. Peidab kõik ebatasasused ning

jätab näole sellise tervisliku jume, et alati polegi vaja põsepuna lisada.

Imeline püsivus