Uus võimalus elada

“Minu seisukoht on alati olnud, et võtku kõik, mida võtta saab. Mul ei lähe neid seal teisel pool vaja,” räägib Nele Rohde (39) valmisolekust olla elundidoonor. “Aga ma ei olnud kunagi selle peale mõelnud, et mul endal võiks kellegi organit vaja minna.” Pea kolm aastat tagasi siirati talle erakorraliselt uus maks.