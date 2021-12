Naise ootamatu pihtimus: suvalise Tinderist kohatud mehega seksimine päästis mu elu

"Sul on 3. staadiumi vähk." Need pole sõnad, mida eeldad, et 29aastaselt arstilt kuuled. Mina kuulsin neid viis päeva peale seda, kui Tinderist leitud kohtingukaaslane teatas mulle, et mul on vasakus rinnas tükk.



27