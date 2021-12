FOTOD | Need on 7 riietuseset, mida vajad, et talviselt külmad ilmad moekalt üle elada

Miks meid talve tulek igal aastal nii väga üllatab? Olgem ausad, see, et novembrikuus meid juba nii imeline talveilm tabas, oli väga tore ja samal ajal ka täiesti normaalne. Õnneks on ka jõulunädal sama lumine. Selleks, et seda kõike maksimaalselt (ja moekalt) nautida, varu enda garderoobi mõned asjad, millega keha külmakraadidega soojas hoida.