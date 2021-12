Krista Lensin jõulukingituste tegemise hoos: no selle kingi jätan küll hoopis endale!

Douglase valik on loomulikult peadpööritav ja kingivaliku tegemisel alustasin oma emast. Talle mõeldes tundus parfüüm väga elegantne kingitus. Lõhnade suhtes olen alati käitunud vähe egoistlikult. Kunagi jäi kõrva kellegi ütlus, et inimene ise enda peal parfüümi kaua ei tunne, küll aga saavad seda pikalt tunda need, kes tema ümber. Seetõttu olen alati ostnud kingituseks just neid lõhnu, mida ise armastan. Selle parfüümi puhul oli ka lõhna kompositsiooni kirjeldus lihtsalt vaimustav: lilled, tsitruselised, vanill, sefiir, sandlipuu, seeder, mis kokku kõlab minu jaoks – naine!

Enne tellimist lubasin endale, et sel aastal hellitan ka iseennast. Olen absoluutne ripsmetušifriik. Värvin ripsmeid iga päev ja seetõttu vahetan ripsmetušši pidevalt. Uusi võimalusi katsetades olen väga tihti ka pettunud, sest ükskõik mida kirjad pakendil ka ei luba, minu ripsmetele paljud ei sobi. Mida ma siis tahan? Ma tahan ripsmetušši, mis ei määriks, mis kataks kergelt, kestaks terve päeva, ei pudeneks, tekitaks kaarjad, süsimustad ja kindlasti väga pikad ja ilusad ripsmed. Tundub, et polegi ju palju tahetud, aga lisaks peab olema ripsmetuši eemaldamine mugav ja lihtne ning puhastamisel ei tohi jääda „panda silmi”. Armani Eyes to Kill kõlas hästi, aga suhtusin uude valikusse igaks juhuks väikse skepsisega. Pean siiralt ütlema, et olen meeldivalt üllatunud! Tõepoolest, selle ripsmetušiga ei ole mingeid muresid. Mulle väga meeldib mugav hari, mis katab korraga suure pinna, ja ripsmed on ilusad ning kaardus. Olen väga rahul ja julgen soovitada! Lisaks oli pakis väike lõhn, mis vupsas sobivalt mu tütre kingikotti.



Teine toode, mida ma iga päev kasutan, on puuderkreem. Siinkohal arutasin valikuid tunnustatud meikariga. Kiiretel hommikutel on oluline, et puuder kataks nahka ühtlaselt, seda saaks peale panna õhukese kihina ja see ei kuivataks nahka. Proff kiitis just seda toodet!

Tegemist on väga mõnusa tooniva kreemiga, mille puhul nahk hingab. Näol ei ole puudrit üldse näha, see on meeldiva lõhnaga ja niisutav. Ainus õppetund: tulevikus valin tooni siiski poes, sest piltidel võivad värvid olla petlikud. Tellitud toon on minu jaoks kahjuks liiga hele, aga mul on mitu sõbrannat, keda just selline luksuslik kingitus peaks rõõmustama.