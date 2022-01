ANNE & STIILI SUUR AASTAHOROSKOOP | Kes armub ja kes on äärmiselt edukas? Saa teada, mida toob 2022 sinu tähemärgile

Tiigriaastal tunnevad end kõige paremini need, kelle mõtteviisis on filosoofilist mõõdet. Suurt rolli mängib oskus märgata nii suurt kui ka väikest pilti, sest otsuseid tuleb teha palju ja kiiresti. Lihtsamalt läheb aasta neil, kelle südameväärtused on paigas ja pea selge.