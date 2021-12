FOTOD JA VIDEO | Kadri Simson: ma ei ela enam selle ootusega, et homme tuleb hetk, kus mul on õnnetunne

Kadri Simsoni (44) pagasis on selge mõtlemine, harjumus kõvasti tööd teha ja usk, et ta ajab õiget asja. Pehme, ent kindlameelne tegutsemine paistab talle vägagi sobivat ja kahtlemata saadab südikat eestlannat edu. Ainult et sellel on oma hind, poolvarjatud ja üpris krõbe.