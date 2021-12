KUULA | Zuzu Izmailova ehmatavast töökogemusest: olin väga noor, aga sain aru, et see ei ole okei

“Suur osa kollektiivist olid mehed – lisaks minule oli vaid kaks naist. See, mis seal toimus, oli kohutav. Seal olid kurikuulsad suvepäevad, pea iga nädala lõpus olid joomingud kontoris, kus asus ka saun. Sain neist üritustest teada fotoalbumi kaudu, kus nad oma sündmusi kajastasid. Vaatasin seda albumit… Ühel pildil oli ühel pool ettevõtte juht, teisel pool laojuhataja ja keskel endine müügisekretär, naine, kelle asemele mina tulin. Need mõlemad mehed hoidsid naise rindadest kinni… Olin väga noor, aga sain aru, et see ei ole okei.”

Sobimatu alatooniga kommentaaridega on ta kokku puutunud ka noore naispoliitikuna. “Istusin riigikogus ühes üsnagi tühjas konverentsisaalis lendorava maski ja sinise kleidiga. Esireas istusid meespoliitikud. Kommenteeriti, et oi, meil on siin täna kiisu. Kiisu-kommentaar polnud kuidagi kohane, vaid labane. Aga seda tuleb siiani ette, et mehed arvavad, et mina olen nagu mingi noor plika, kes tuleb neid segama...” räägib Zuzu.