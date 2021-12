KUULA | Juveeliosakonna juhataja: just neid ehteid kingitakse jõuludeks ja aastavahetuseks kõige enam

Tänase saate külaliseks on naine, kes on ehete- ja juveelimaailmas töötanud pikki aastaid – stuudios on Goldtime’i juveeliosakonna juhataja Aveli Kippari. Räägime nii tema karjääriteekonnast kui ka muidugi ehetest.