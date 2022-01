Mets



“Ah, mine metsa!” Seda võib eestlane justkui mööda­minnes öelda pea iga asja kohta, mis talle lausutakse.

Ja eks me lähemegi! Kui on täis saanud hing, kui on vaja otsida rahu või hoopis kurbust välja nutta, kui tunneme, et on vaja mõelda. Või on tarvis hoopis küttepuid või majapalki.