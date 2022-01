1. Kanna päikesekreemi iga päev

Sadagu vihma või puhugu tuul - päikesekreemi igapäevane kandmine tagab selle, et su nahk on 20 aasta pärast teiste samavanade inimeste omast oluliselt nooruslikum. Dermatoloogid kannavad päikesekreemi ise iga päev - miks mitte see harjumus üle võtta? Pealegi võtab see su päevast vast 20 sekundit. Mõtle sellest kui hambapesust ning ära lahku toast ilma päikesekreemita.