Teed trenni ja toitud hästi, aga üleliigsed kilod ei kao? Asi võib olla selles hormoonis

Melatoniini võtmine tuleb ajastada täpselt, muidu võid enda ainevahetust aeglustada nii, et see väljendub lisakilodes. Melatoniini võttes saadad ajju sõnumi - nüüd tuleb organismi tööd aeglustada, et varsti uinuda. See tähendab, et ka seedimine aeglustub. Kui sööd õhtust näiteks pool kaheksa ja võtad melatoniini juba kell kaheksa, siis asud asjata seedimist aeglustama, mis võib väljenduda lisakilodes. Sellisel juhul tuleb õhtust varem süüa või hiljem melatoniini võtta. Pealegi ei tohi melatoniiniga üle doseerida, kuna vastasel juhul asub su keha seda vähem tootma ning melatoniini lisadoosita on keeruline uinuda.