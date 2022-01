Ilukiirabi: need vahendid aitavad pulmapäeva iluapsud muretult lahendada

Pulmapäeval kodust lahkumine on võrreldav lahingusse minekuga. Mida kõike võib päeva jooksul juhtuda! Just seetõttu on hea mõte juba varem valmis panna hädaabikotike, mis ei lase iluapsudel teie päeva rikkuda.