Rinnahoidjate pesemise tiheduse tingib suuresti see, kui palju sa higistad. Kuigi rinnahoidjad on osa aluspesust, ei puutu see kokku genitaalidega ja seega vajab see vähem pesemist. Kui aluspesu tuleks iga päev vahetada, siis rinnahoidjaga on teine lugu ja seda pole pärast iga kandmist vaja pesumasinasse visata.