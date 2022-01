Öö kuulugu inimestele

Pea kaheksa aastat rääkis Natalie Mets (30), et Tallinn vajab öölinnapead, nii nagu on näiteks New Yorgis, Berliinis, Amsterdamis, Prahas. Eelmise aasta 13. detsembrist on Natalie Tallinna ööelu nõunik. Kõige laiemalt öeldes on tema eesmärk avada linn inimestele ööpäevaringselt.