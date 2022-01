Kosmeetika- ning iluhooldustoodete ettevõte L’Oreal väitis 2011. aastal, et plaanivad viie aasta jooksul välja tulla tabletiga, mis ennetab hallipäisust. Arvestades, et lubatud ajast on juba 10 aastat möödunud ning säärast imetabletti seni ei eksisteeri, võib pidada nende teadustööd tulutuks.

Kuigi hallipäisuse tekkimine bioloogilisel tasemel on keerukas protsess, saab selle kokku võtta nii - inimese keha toodab ajas vähem pigmenti, mille tulemuseks ongi hõbedased kiharad. Oma rolli mängib selles geneetiline taust.