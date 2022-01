Juuksed hõrenevad? Spetsialist annab 3 efektiivset nippi juuste tiheduse ja tugevuse taastamiseks

Reet Härmat: „Mul on tükk aega olnud probleem juustega: need ei tahtnud väga kasvada, samuti unistan tihedamatest kiharatest. Olen söönud aastaid eri vitamiine ja mineraale, aga pole erilist toimet täheldanud. Mulle meeldis, et seerum ei muutnud pead rasuseks, vastupidi – tundus, et see lisas pigem juuksejuurtele kohevust. Seda kasutades tundus peanahk kuidagi värske ja puhas. Pärast esimese karbitäie kasutamist märkasin teravas päevavalguses, et mul on „tärganud” peanahal pisikesed juuksebeebid. Seda kinnitas ka mu juuksur, kes kiitis mu kiharaid värvides nende kasvu. Nüüdseks tunnen juukseid harjates, et need valmistavad kammile suuremat takistust, samuti ei kuma peanahk enam juustest läbi. Kahe kuu möödudes käisin trihholoog Buslova juures kordusvisiidil, mille käigus tegi ta peanahast spetsiaalse kaameraga pildi: see näitas, et mulle oli tekkinud juurde juuksenääpse juuksesibulas, juured olid tugevamad ja elujõulisemad.”