Missugused jalatsid istuvad kõige paremini alt laienevate teksadega?

Oluline on luua mingisugune tasakaal. Laiad püksid ja kitsad kingad tasakaalustavad üksteist hästi. Näiteks nagu kitsaste teksadega sobivad hästi suured, paksu tallaga saapad.

Alt laienevate pükste puhul tuleb kindlasti jälgida ka seda, kuhu säär ulatub. Selgelt ei taha, et püksisäär põrandat pühiks, küll aga ei tohiks see ka pahkluu juures lõppeda, kuna muudab sind visuaalselt siis lühemaks. Püksisäär võiks lõppeda umbes jalalaba peal.

Kuigi riietuse puhul on kõige lihtsam tabada märki tasakaalu jälgides, siis pole paha mõte ka proovida tasakaal balansist täiesti välja lüüa. Tuleb lähtuda enda eelistustest ja sellest, missugust üldist välimust taga ajad. Seega tasub proovida neid jalatseid laiade pükste juurde.

1. Terava ninaga kingad. Eriti põnev on valida mõned värvilised kingad, mis lisavad vahva törtsu erksust.

2. Nööritavad saapad. Need on praegu väga moes ning lisaks saad mugavalt terve päeva ringi kõndida nii, et õhtul jalad ei valuta.