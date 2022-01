Laia ärihaardega eestlannad rahast ja edust: kliendid ei olnud harjunud, et miljonilisi kokkuleppeid asub vormistama nii noor naine

“Tahan teha põnevat tööd ja suuri asju – et kui olen üle kuuekümne ja vaatan tagasi, siis mõtlen: äge on olnud! Ja arengumaades uue teenuse käimalükkamine on kindlasti äge asi,” räägib Liisa Suvorova, kes vastutab Eesti ettevõtte Planet24 laienemise eest Ladina-Ameerikasse. Sellise töö puhul on põnevust palju, küll aga võib keeruline olla isikliku elu paikasaamine.

“Võib küll öelda, et mina teen pere kõrvalt tööd ja minu abikaasal on töö kõrvalt pere,” võtab Kärtu Vaikmaa oma pere elu- ja ärimudeli kokku. Kärtu on tarkvara­lahendust pakkuva ettevõtte TextMagic nõukogu esimees, aga ka abikaasa ja kahe lapse ema. Algusest peale on naine olnud abikaasa ideede fänn, vahepeal ka pere arvete maksja. “See oli minu kõige suurem hirm, minna oma mehe ettevõttesse tööle! On ju teada, mis võib sellisele otsusele järgneda.”