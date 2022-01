Tänavuse aasta soengutrend jätab otsustamise juuksuri kätte

The Guardian ennustab, et juuksurite juures asutakse asuvad kliendid jätma otsustusvõime juuksuri kätte. Lõika selline soeng, mis minule kõige paremini sobib! Kui tavaliselt annab klient juhised lõikuse ja värvi osas, siis siin on kogu otsus juuksuri enda kätes. Eesmärk on saada soeng, mis passib kõige paremini inimese enda näojoontega.