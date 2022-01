Kui parfüüm kipub nahal kehvasti kestma, võib asi olla selles

Kuulsuste grimeerija Rosie Johnston kinnitab, et kõige paremini püsib parfüüm niisutatud nahal. Seega tasub kreemipurki lähedal hoida ning enda nahka tihti usinasti kreemitada. Mõned inimesed on soovitanud parfüümi pärast duši all käimist endale peale pritsida ning see toimib sarnaselt - su nahk on vee tõttu niisutatud ja sedasi püsib parfüüm nahal oluliselt kauem.